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Игорь Суркис: Начинать в эти дни дискуссию, кто какое место занял в недоигранном чемпионате, совершенно неуместно

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Игорь Суркис: О незавершенном чемпионате будем думать уже после войны
Игорь Суркис: О незавершенном чемпионате будем думать уже после войны
Фото: dynamo.kiev.ua

Президент футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис заявил, что во время войны с Россией неуместно обсуждать продолжение игр украинской Премьер-лиги и вопрос чемпионства. Об этом он сказал в комментарии Tribuna.com 4 апреля.

"Начинать в эти дни дискуссию по поводу того, кто какое место занял в недоигранном чемпионате, совершенно неуместно. А на фоне того, что каждый день погибают ни в чем не повинные наши дети, матери, пожилые люди, остальные граждане, – это вообще выглядит, я бы даже сказал, как кощунство. Война против Украины, которую начали нелюди из соседней страны, буквально ежеминутно приносит новые жертвы и разрушения на нашей земле. В эти нелегкие дни каждый из нас делает все, что может, ради защиты Украины и победы над коварным врагом. Футбольный чемпионат прекращен, и вряд ли будет возможность его доиграть в ближайшем будущем. Клубы, участвовавшие в чемпионате, теперь испытывают совсем другие проблемы, среди которых место в таблице прерванного войной чемпионата находится чуть ли не на последнем месте", – сказал Суркис.

Он добавил, что при этом нужно думать, как сохранить футбол во время войны, как помочь военным и беженцам.

"Теперь у нас у всех единственная задача – сохранить Украину от уничтожения агрессором. Именно об этом думает каждый из нас. А не о том, медали какого сорта кому достанутся. Скажу откровенно: я даже не представляю, чтобы нормальный – моральный – человек радовался награде, определенной в кабинетах чиновников или путем опроса. Уверен, что в нашей команде таковых нет. Надеюсь, что и в остальных командах так же. Другое дело, что нужно думать, как сохранить наш футбол во время войны, как помочь защитникам нашей Родины, многочисленным беженцам и пострадавшим от рашистской агрессии. Вот этим мы занимаемся каждый день. А о незавершенном чемпионате будем думать уже после войны. Все вместе – и клубы, и футбольные учреждения в лице УАФ и Премьер-лиги, и болельщики, и журналисты", – подчеркнул президент клуба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 марта Суркис рассказал, что ФК "Динамо" (Киев) оказывает финансовую помощь для покупки медикаментов, проведения операций как пострадавшим гражданским лицам, так и военнослужащим.

"Сейчас вся наша страна – это герои! Те, кто на передовой, показывают пример мужества и стойкости. Тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран", – заявил президент клуба.

Теги: футбол, Динамо Киев, война, Игорь Суркис, Премьер-лига, чемпионат, война России против Украины
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