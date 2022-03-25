Венгерская таможня подтвердила, что Суркисы не ввозили в страну миллионы долларов

"Сообщаем, что обнародованная 21 марта информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом наличных средств не соответствует действительности и является ложью. Сегодня украинскими и венгерскими юристами семьи Суркис получен официальный ответ таможенных органов Венгрии с подтверждением, что "наличные" обвинения в адрес семьи Суркисов были лживыми (копии прилагаются). Учитывая, что отдельные интернет-издания, к сожалению, распространили недостоверную информацию, просим исправить эту досадную ошибку и опубликовать ее опровержение, включая официальный ответ таможенного органа Венгрии", – сказано в заявлении пресс-службы "Динамо".

В ответах от венгерской таможни, которые прилагаются к заявлению, чиновники сообщают, каким образом Игорь и Григорий Суркисы пересекли границу. Таможенники указывают, что это произошло 26 февраля и при пересечении границы декларацию на сумму больше $10 тыс. ни Игорь, ни Григорий Суркис не подавали.