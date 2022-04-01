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Суркис прокомментировал выезд ФК "Динамо" за границу

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Суркис: Мы обратились с инициативой проведения благотворительных матчей с европейскими клубами, вся выручка будет направлена на борьбу Украины с российским агрессором
Суркис: Мы обратились с инициативой проведения благотворительных матчей с европейскими клубами, вся выручка будет направлена на борьбу Украины с российским агрессором
Фото: fcdynamo.com

Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис подтвердил информацию о том, что Министерство молодежи и спорта Украины выдало специальное разрешение клубу на выезд всей команды за границу. Об этом 1 апреля написал "Футбольный клуб".

"Да, оно действует с 1 апреля, и это не шутка. Мы обратились с инициативой проведения благотворительных матчей с европейскими клубами, вся выручка от которых будет направлена на борьбу Украины с российским агрессором. Есть вероятность, что в рамках этих матчей перед зрителями будут выступать наши артисты, которые сейчас находятся за границей. Собранные средства будут отправлены в ВСУ, на благотворительные и волонтерские цели каждой из принимающих сторон", – сказал он.

На вопрос, воспользуется ли ФК возможностью продать кого-то из своих игроков до закрытия трансферного окна 7 апреля, Суркис сказал: "Ни один украинский игрок не будет продан в это трансферное окно. Вопросы о переходах будут рассматриваться не раньше летнего трансферного периода. Более того, мы и легионеров, таких как Вербич и Кендзера, отпустили только на правах аренды".

Президент клуба рассказал, что предлагал ФК Шахтер" сыграть одной командой.

"Мы и сейчас с радостью пригласим на сбор и на эти матчи Пятова, Степаненко, Кривцова и других... Нужно показать, что мы едины от запада до востока, от Киева до Донбасса. "Динамо" открыто осуждает агрессию, сам я проклинаю тот день, когда на нашу землю ступила нога русских оккупантов. Сейчас нам нужно сделать все, чтобы сберечь наши клубы, наш чемпионат, наш футбол", – добавил Суркис.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 марта Суркис рассказал, что ФК "Динамо" (Киев) оказывает финансовую помощь для покупки медикаментов, проведения операций как пострадавшим гражданским лицам, так и военнослужащим.

"Сейчас вся наша страна – это герои! Те, кто на передовой, показывают пример мужества и стойкости. Тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран", – заявил президент клуба.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Игорь Суркис, Министерство молодежи и спорта, волонтеры, война России против Украины
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