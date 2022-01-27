Игорь Суркис о смене тренера в сборной Украины: Хотел сказать, что с Шевченко поступили по-скотски, но скажу "неправильно"

С таким выдающимся футболистом и человеком, как Шевченко (на фото), так не поступают, отметил Суркис Фото: Genoa CFC / Facebook

Такое мнение в интервью, опубликованном 25 января на YouTube-канале "Бомбардир", выразил президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис.

"У него появился шанс в сборной Украины. Сказать вам откровенно, я мало верил, что у него получится. Потому что он молодой тренер, нигде не работал. Но он как мудрый молодой сумел подобрать команду, которая ему помогла стать хорошим тренером", – сказал Суркис.

По его мнению, в ситуации с окончанием контракта Шевченко с УАФ с тренером поступили, "мягко говоря", неправильно.

"Хотел сказать "по-скотски", но скажу "неправильно". Мне, человеку, подписавшему тысячи контрактов с футболистами, с разными тренерами за эти 20 лет, – я-то знаю, что когда хотят оставить – то оставят, – уверен Суркис. – То они вместе (имеется в виду, с президентом УАФ Андреем Павелко. – "ГОРДОН") фотографировались, друг друга в одно место готовы были целовать, а тут они его найти не смогли. Ну это не лезет ни в какие ворота. Я же не говорю, что сборная избрала неправильный путь. Но с таким выдающимся футболистом и человеком так не поступают".