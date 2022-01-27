Игорь Суркис о смене тренера в сборной Украины: Хотел сказать, что с Шевченко поступили по-скотски, но скажу "неправильно"

Такое мнение в интервью, опубликованном 25 января на YouTube-канале "Бомбардир", выразил президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис.
"У него появился шанс в сборной Украины. Сказать вам откровенно, я мало верил, что у него получится. Потому что он молодой тренер, нигде не работал. Но он как мудрый молодой сумел подобрать команду, которая ему помогла стать хорошим тренером", – сказал Суркис.
По его мнению, в ситуации с окончанием контракта Шевченко с УАФ с тренером поступили, "мягко говоря", неправильно.
"Хотел сказать "по-скотски", но скажу "неправильно". Мне, человеку, подписавшему тысячи контрактов с футболистами, с разными тренерами за эти 20 лет, – я-то знаю, что когда хотят оставить – то оставят, – уверен Суркис. – То они вместе (имеется в виду, с президентом УАФ Андреем Павелко. – "ГОРДОН") фотографировались, друг друга в одно место готовы были целовать, а тут они его найти не смогли. Ну это не лезет ни в какие ворота. Я же не говорю, что сборная избрала неправильный путь. Но с таким выдающимся футболистом и человеком так не поступают".
Шевченко был главным тренером сборной Украины с июля 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.
Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).
1 августа 2021 года Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ. Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.
18 августа стало известно, что исполком УАФ назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. 17 ноября его утвердили наставником национальной команды.
Шевченко 4 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной. Он пояснил, что контракт был составлен с разделением срока, потому что он хотел "подвести итоги после Евро 2020 и понять, стоит ли продлевать контракт".
"После Евро 2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро 2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было", – говорил Шевченко.
После заявления Шевченко о желании продлить контракт со сборной в сети устроили флешмоб – требовали отставки Павелко.
6 сентября в УАФ ответили, что функционеры отправляли Шевченко предложение продлить контракт, но он якобы не ответил.
С ноября Шевченко тренировал итальянский клуб Серии А "Дженоа", его уволили 15 января 2022 года. За это время клуб выиграл только раз в 11 матчах.
СМИ писали, что будущее украинца в клубе было под вопросом из-за плохих результатов, а также сообщали о "напряженности" по поводу трансферной политики в "Дженоа".