Шевченко уволили из "Дженоа" из-за разногласий о трансферах, в том числе российского футболиста – СМИ

Вопрос касался немецкого полузащитника Надима Амири, выступающего за "Байер" из Леверкузена, и российского полузащитника, игрока сборной РФ и итальянской "Аталанты" Алексея Мирончука.

Шевченко якобы хотел как можно скорее увидеть этих футболистов в составе "Дженоа", но процесс "не был разблокирован по нескольким причинам". Из-за этого отношения между теперь уже бывшим тренером и руководством клуба испортились, пишет издание.

По данным издания, Шевченко могли уволить еще раньше, но сделали это 15 января.

"Дженоа" объявил о назначении Шевченко 7 ноября 2021 года. За это время клуб выиграл только раз в 11 матчах. Сейчас "Дженоа" занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отмечается на сайте Серии А.