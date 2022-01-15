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Шевченко уволили с должности тренера "Дженоа"

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Шевченко работал тренером "Дженоа" немногим более двух месяцев
Шевченко работал тренером "Дженоа" немногим более двух месяцев
Фото: ЕРА

Итальянский клуб Серии А "Дженоа" уволил экс-наставника сборной Украины по футболу Андрея Шевченко с должности главного тренера команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", – говорится в релизе.

Причина увольнения Шевченко не сообщается, но СМИ писали, что будущее украинца в клубе под вопросом из-за плохих результатов. По информации портала Tuttomercatoweb, во время переговоров о расторжении контракта между клубом и тренерским составом шла речь о €20 млн компенсации для Шевченко и его тренерского штаба.

Украинский наставник "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров говорил 24 декабря, что "Дженоа" нуждается в усилении состава, а Шевченко было "очень тяжело наладить какую-то модель игры", так как "Дженоа" играл в этот период практически все матчи с лидерами.

"Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем… Как по мне, сейчас не хватает команде качества футболистов", – заявлял Ребров.

Контекст:

"Дженоа" объявил о назначении Шевченко 7 ноября прошлого года. На должности главного тренера Шевченко заменил Давиде Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года.

10 ноября "Дженоа" представил Шевченко в качестве нового главного тренера команды. Главная цель перед "Дженоа" – сберечь прописку в Серии А на следующий сезон, отметил тогда наставник. 

Как отмечает Общественное, "Дженоа" под руководством Шевченко получил одну победу в 11 матчах. Сейчас "Дженоа" занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отмечается на сайте Серии А.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: футбол, Италия, Андрей Шевченко, тренер, увольнение, Дженоа
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