Шевченко уволили с должности тренера "Дженоа"

"Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", – говорится в релизе.

Причина увольнения Шевченко не сообщается, но СМИ писали, что будущее украинца в клубе под вопросом из-за плохих результатов. По информации портала Tuttomercatoweb, во время переговоров о расторжении контракта между клубом и тренерским составом шла речь о €20 млн компенсации для Шевченко и его тренерского штаба.

Украинский наставник "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров говорил 24 декабря, что "Дженоа" нуждается в усилении состава, а Шевченко было "очень тяжело наладить какую-то модель игры", так как "Дженоа" играл в этот период практически все матчи с лидерами.

"Футболисты видят, что есть улучшения, но нет результата. Хотя я уверен, что они довольны работой с Андреем Николаевичем… Как по мне, сейчас не хватает команде качества футболистов", – заявлял Ребров.