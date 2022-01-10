Шевченко могут уволить из "Дженоа". Клуб взял паузу до 13 января – СМИ

Будущее Шевченко под вопросом из-за плохих результатов, под руководством украинского наставника "Дженоа" еще не побеждала в Серии А – в пассиве команды шесть поражений в девяти поединках.

Как итог, "Дженоа" опустилась на предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице чемпионата Италии и пребывает в зоне вылета, отмечается на сайте Серии А.

Последней каплей для руководства клуба стало поражение в матче 21-го тура от конкурента в борьбе за сбережение прописки в высшей лиге итальянского чемпионата – "Специи" (0:1). Шевченко в этом матче не был с командой, он заболел COVID-19.

По информации Tuttomercatoweb, в клубе идет "жесткое" противостояние, мнения относительно будущего Шевченко в команде разделились, но все понимают, что какое-то решение придется принимать.

Издание Gazzetta dello Sport написало 10 января, что Шевченко останется на посту главного тренера как минимум до матча Кубка Италии против "Милана" 13 января.

На замену Шевченко в "Дженоа" СМИ называют кандидатуру Фабио Каннаваро. Сообщается, что он взял время на размышление после собеседования в клубе. Среди претендентов – также бывший главный тренер "Дженоа" Давиде Баллардини.

В свою очередь, СМИ называют Шевченко кандидатом на должность главного тренера сборной Польши, после того, как команду покинул португальский наставник Паулу Соуза.