ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Зеленский – Андрею Шевченко: Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой

Зеленский Шевченко: Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством
Зеленский – Шевченко: Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, которого уволили с поста главного тренера итальянского клуба "Дженоа", вернуться к работе в Украине.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый клубный блин на нет в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой..." – написал президент в Facebook.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2989600744623615

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение работать клубным тренером.

"Дженоа" объявил о назначении Шевченко 7 ноября 2021 года. На должности главного тренера Шевченко заменил Давиде Баллардини, возглавившего команду в конце 2020 года. 10 ноября "Дженоа" представил Шевченко в качестве нового главного тренера команды. Главная цель перед "Дженоа" – сберечь прописку в Серии А на следующий сезон, отметил тогда наставник. 

Как отмечает Общественное, "Дженоа" под руководством Шевченко получил одну победу в 11 матчах. Сейчас "Дженоа" занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отмечается на сайте Серии А.

15 января стало известно, что Шевченко уволен с поста главного тренера "Дженоа". Причина увольнения Шевченко не сообщается, но СМИ писали, что будущее украинца в клубе под вопросом из-за плохих результатов. По информации портала Tuttomercatoweb, во время переговоров о расторжении контракта между клубом и тренерским составом шла речь о €20 млн компенсации для Шевченко и его тренерского штаба.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: футбол, Андрей Шевченко, сборная Украины, Владимир Зеленский, Дженоа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости
"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости
"Хочу 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
"Хочу 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (108578)
2
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи (85433)
3
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера (75103)
4
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь (66047)
5
"Ух, какие сисечки!", "Сиськи". Дорофеева показала голую грудь вблизи (56545)
6
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (52715)
7
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" (44021) G
8
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы (41615)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS