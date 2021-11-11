"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием

У Андрея Шевченко четверо сыновей, самому старшему недавно исполнилось 17 лет Фото: andriyshevchenko / Instagram

10 ноября Шевченко опубликовал в Instagram фото с сыном на стадионе и написал на английском: "С 15-м днем рождения, Кристиан! Мы так гордимся тобой. Продолжай тянуться к звездам. Мы любим тебя".

Пост 45-летнего тренера набрал почти 140 тыс. лайков и больше 400 комментариев.

"Поздравляем, Шева-младший", – написал в комментариях doardocorradi_.

"Что папа, что сынуля – два красавца. С днем рождения", – поздравил anatol_polakovskuy.

"Какой сын красавчик", – заметила olga_andre_eva88.

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