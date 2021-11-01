"Поздравляю Джордана Андреевича!" Андрей Шевченко поздравил старшего сына с 17-летием

"Не можем поверить, что тебе 17! С днем рождения тебя, Джордан! Мы так сильно любим тебя!" – написал в Instagram 45-летний Шевченко.
К посту он приложил несколько фото с именинником, среди которых одно актуальное, а второе – архивное, на котором Джордан только-только родился. Пост футболиста набрал больше 110 тыс. лайков и свыше 700 комментариев.
"С именинником, чемпион", – прокомментировал rybachenko_1.
"Поздравляю Джордана Андреевича!" – написал ievgen1811.
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Шевченко женат на американской модели Кристен Пазик. Они поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают четверых сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).