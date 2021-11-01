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01 ноября, 2021
 
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"Поздравляю Джордана Андреевича!" Андрей Шевченко поздравил старшего сына с 17-летием

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У бывшего футболиста и тренера Андрея Шевченко четверо сыновей
У бывшего футболиста и тренера Андрея Шевченко четверо сыновей
Фото: andriyshevchenko / Instagram

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил старшего из своих четырех сыновей, Джордана, с 17-летием.

"Не можем поверить, что тебе 17! С днем рождения тебя, Джордан! Мы так сильно любим тебя!" – написал в Instagram 45-летний Шевченко.

К посту он приложил несколько фото с именинником, среди которых одно актуальное, а второе – архивное, на котором Джордан только-только родился. Пост футболиста набрал больше 110 тыс. лайков и свыше 700 комментариев.

"С именинником, чемпион", – прокомментировал rybachenko_1.

"Поздравляю Джордана Андреевича!" – написал ievgen1811.

Контекст:

Шевченко женат на американской модели Кристен Пазик. Они поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают четверых сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).

Теги: футболист, семья, тренер, футболист Андрей Шевченко, отец
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