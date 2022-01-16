Андрея Шевченко уговаривают стать тренером сборной Польши по футболу – журналист

"Польская федерация футбола проявила интерес к Андрею Шевченко как к новому тренеру национальной сборной. Открыты переговоры", – написал он.

#Poland’s Football Federation have shown interest for Andriy #Shevchenko as new coach of the National Team. Opened talks. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 15, 2022

Польское издание Sport Wprost отмечает, что на вакантное место тренера сборной Польши по футболу претендует не только Шевченко, но и Фабио Каннаваро из Италии, и именно итальянец выглядит более реальным претендентом на должность.

Сборная Польши осталась без главного тренера в декабре 2021 года, когда в отставку подал португалец Паулу Соуза.