Энергетики частично вернули электроснабжение в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу – ДТЭК

"В течение 11 апреля электромонтерам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 4600 семей в 31 населенном пункте Киевской области. В частности, в Бучанском районе частично свет вернули в города Ирпень и Бучу. В Броварском районе частично восстановлено электроснабжение в селах Великая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Перемога, Мрия. Также возобновили электроснабжение газораспределительного пункта в селе Плоское Броварского района", – отметили в ДТЭК.

В Донецкой области свет вернули в 15 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области для почти 5000 домов, отметили в пресс-службе. Всего за минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для более чем 9500 семей на освобожденной территории Киевской области и в Донецкой области, где ведутся бои.

"Без света остается 183 населенных пункта в Донецкой области. Самые сложные направления – Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Бахмутское. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил для того, чтобы проводить ремонты линий", – сказано в заявлении компании.

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