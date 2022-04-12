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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики частично вернули электроснабжение в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу – ДТЭК

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В течение 11 апреля электромонтерам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 4600 семей в 31 населенном пункте Киевской области
В течение 11 апреля электромонтерам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 4600 семей в 31 населенном пункте Киевской области
Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

Аварийно-ремонтные бригады частично возобновили электроснабжение освобожденных от оккупантов Ирпеня и Бучи в Киевской области. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"В течение 11 апреля электромонтерам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 4600 семей в 31 населенном пункте Киевской области. В частности, в Бучанском районе частично свет вернули в города Ирпень и Бучу. В Броварском районе частично восстановлено электроснабжение в селах Великая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Перемога, Мрия. Также возобновили электроснабжение газораспределительного пункта в селе Плоское Броварского района", – отметили в ДТЭК.

В Донецкой области свет вернули в 15 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области для почти 5000 домов, отметили в пресс-службе. Всего за минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для более чем 9500 семей на освобожденной территории Киевской области и в Донецкой области, где ведутся бои.

"Без света остается 183 населенных пункта в Донецкой области. Самые сложные направления – Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Бахмутское. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил для того, чтобы проводить ремонты линий", – сказано в заявлении компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В освобожденных населенных пунктах полиция и спасатели проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.

В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщила 10 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, худшая среди всех населенных пунктов региона ситуация с погибшими мирными жителям в Бородянке. Глава гуманитарного направления Киевской обладминистрации Алексей Кулеба говорил, что поселка "практически нет".

Теги: Донецкая область, энергетика, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, Ирпень, ремонт, Буча, война России против Украины
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