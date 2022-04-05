В марте ДТЭК Ахметова бесплатно поставил военным, медикам и хлебопекам электроэнергию на 32 млн грн

Бесплатное электричество в марте получили почти 150 учреждений и предприятий Фото: dtek-dnem.com.ua

"С начала войны ДТЭК делает свой вклад в общую победу и предоставляет бесплатно электроэнергию объектам критической инфраструктуры. Электричеством были обеспечены больницы, военные учреждения и производители социального хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях", – цитирует портал сообщение.

По информации пресс-службы, бесплатно электроэнергию в марте получили почти 150 учреждений и предприятий, из них 100 – медицинские учреждения: Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №5 и другие.

"ДТЭК продолжит бесплатно предоставлять электричество военным и медицинским учреждениям в этих регионах до полной победы Украины", – подчеркнули в компании.