За неделю энергетики вернули свет 278 тыс. семей в Донецкой и Киевской областях – ДТЭК

В частности, в Киевской области свет вернули для 111 250 семей в 271 населенном пункте. Также за выходные вернули свет для 2506 домов в освобожденных селах Киевской области.

"2–3 апреля ДТЭК приступил к возобновлению электроснабжения в районах Киевщины, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. Специалисты компании частично вернули свет в Большую Дымерку, Михайловку и Рудницкое Барышевского и Броварского районов, освобожденные Вооруженными силами Украины от захватчиков", – сообщают в ДТЭК.

Также запитали подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией оборудование мобильных и телеком-операторов в Макарове, благодаря чему удалось восстановить связь на ранее оккупированных россиянами территориях.

В Донецкой области ремонтным бригадам ДТЭК за минувшую неделю удалось возобновить электроснабжение для 84,7 тыс. клиентов в 62 населенных пунктах.

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