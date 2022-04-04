Кличко: Гнетущее впечатление, когда видишь брошенных породистых собак, которые тянут куски мяса, и понимаешь, что это человечина

"Вернулся недавно из Киевской области. Гнетущее впечатление. Когда многие здания стерты с лица земли. Абсолютно разрушенные дома, инфраструктура. В Ирпене были красивые отремонтированные дороги, но сейчас, после того, как по ним проехались танки, все развалено. Депрессивная картина", – отметил Кличко.

Он рассказал, что больше всего из увиденного в окрестностях столицы его потрясло.

"Гнетущее ощущение, когда ты видишь, лежит женщина лет 70-ти... Застрелена. Кому она несла опасность? Молодой парнишка тоже застрелен. Куски человеческого мяса разбросанные по улице... И собаки. Не бродячие. Это породистые собаки, у них когда-то хозяева были. Они в пасти тянут куски мяса, и ты понимаешь, что это, скорее всего, человечина. Потому что этих собак никто не кормит. Они в один момент оказались бездомными и каким-то образом выживают. И вот эта общая картина оставляет гнетущее впечатление", – рассказал Кличко.

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