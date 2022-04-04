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Киевскую область разминируют от снарядов оккупантов. Фоторепортаж

Сегодня 15.42
Киевская область усыпана минами, гранатами и другими снарядами российской оккупационной армии. Регион превратился в наглядное пособие к Международному дню просвещения по вопросам минной опасности, написал в Facebook пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. "Наши пиротехники продолжают разминировать загрязненные территории, а мы еще раз призываем общественность не забывать о правилах обращения с взрывоопасными предметами. Внимательно смотрите под ноги и обязательно сообщайте об опасных находках спасателям", – напомнили в посте. Из-за российской агрессии в Украине заминировано около 80 тыс. км² территории, сообщило Министерство иностранных дел.
Теги: Украина, ГСЧС, Киевская область, пиротехника, спасатели, граната, война России против Украины, разминирование
 

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