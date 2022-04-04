Киевскую область разминируют от снарядов оккупантов. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Киевская область усыпана минами, гранатами и другими снарядами российской оккупационной армии. Регион превратился в наглядное пособие к Международному дню просвещения по вопросам минной опасности, написал
в Facebook пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Наши пиротехники продолжают разминировать загрязненные территории, а мы еще раз призываем общественность не забывать о правилах обращения с взрывоопасными предметами. Внимательно смотрите под ноги и обязательно сообщайте об опасных находках спасателям", – напомнили в посте.
Из-за российской агрессии в Украине заминировано около 80 тыс. км² территории
, сообщило Министерство иностранных дел.