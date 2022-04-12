Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2022
 
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"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче

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Мозговая: Это все неописуемо ужасно
Мозговая: Это все неописуемо ужасно
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 12 апреля в Facebook, комментируя информацию о массовых изнасилованиях оккупантами украинских женщин в Буче, призналась, что сама сталкивалась с насилием.

"Украинский омбудсмен (уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. – "ГОРДОН"заявила о массовом сексуальном насилии в Буче. Это все неописуемо ужасно. Я очень понимаю этих женщин и девушек и очень им сочувствую. Знаю, что это такое, из собственного опыта. Оправиться после этого тяжело, травма на всю жизнь остается", – написала она.

Мозговая привела информацию, опубликованную изданием The New York Times, о том, что во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно их насиловали. Девять из жертв российских насильников теперь беременны.

Также Мозговая сослалась на материал BBC, в котором 50-летняя жительница пригорода Анна рассказала, что ее изнасиловал военнослужащий из Чечни. Мужа этой женщины, пытавшейся защитить ее, агрессоры застрелили.

Продюсер процитировала комментарий Денисовой, в котором та отметила, что российские солдаты говорили женщинам, что будут насиловать их так, чтобы им не захотелось иметь сексуальных контактов ни с одним мужчиной. Оккупанты заявляли, что таким образом помешают женщинам иметь украинских детей.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2107231049445321

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Изнасилования запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Денисова обратилась к комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и к экспертной миссии, созданной государствами – участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом. Денисова попросила учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине.

С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена Украины получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля в обращении к Сейму Литвы рассказал о зверствах российской оккупационной армии в Украине. "Уже зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, совсем маленьких детей... И даже младенца!" – отметил он.

Теги: Россия, Украина, война, Людмила Денисова, военные, оккупация, вторжение, преступление, омбудсмен, война России против Украины, военнослужащий, Алена Мозговая, женщины, продюсер, травмы
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