"Знаю, что это такое, из собственного опыта. Травма на всю жизнь остается". Мозговая высказалась о массовом сексуальном насилии в Буче

"Украинский омбудсмен (уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. – "ГОРДОН") заявила о массовом сексуальном насилии в Буче. Это все неописуемо ужасно. Я очень понимаю этих женщин и девушек и очень им сочувствую. Знаю, что это такое, из собственного опыта. Оправиться после этого тяжело, травма на всю жизнь остается", – написала она.

Мозговая привела информацию, опубликованную изданием The New York Times, о том, что во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно их насиловали. Девять из жертв российских насильников теперь беременны.

Также Мозговая сослалась на материал BBC, в котором 50-летняя жительница пригорода Анна рассказала, что ее изнасиловал военнослужащий из Чечни. Мужа этой женщины, пытавшейся защитить ее, агрессоры застрелили.

Продюсер процитировала комментарий Денисовой, в котором та отметила, что российские солдаты говорили женщинам, что будут насиловать их так, чтобы им не захотелось иметь сексуальных контактов ни с одним мужчиной. Оккупанты заявляли, что таким образом помешают женщинам иметь украинских детей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)