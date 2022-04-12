"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть

Лазарева: Любой информации из России сейчас верить нельзя. Они все врут Фото: lazarevatut / Instagram

"Всем привет! Мы с того света. Вот такие новости стали появляться. Мне пишут и звонят обеспокоенные друзья. Я говорю с ними, ржу и успокаиваю. Пишу тут, чтобы подтвердить, что я пока жива и здорова, и как в том анекдоте про Рабиновича: "Как здоровье, Соломон?" – "Не дождетесь!" – написала она.

Лазарева сообщила, что занята осуществлением большого проекта по объединению русскоязычных людей в Испании.

"У меня к вам просьба, дорогие мои любимые подписчики, я понимаю, что люди тут в основном интеллигентные и воспитанные (за исключением тех, которые "сдохнимразь" и "умритварь"). Людям воспитанным сложно поставить сердечко ("лайк") такой картинке. Но я прошу вас – сделайте это. Поставив лайк, мы с вами друг другу дадим сигнал, что мы понимаем главное – любой информации из России сейчас верить нельзя. Они все врут. Это я вам пишу, живая и невредимая", – отметила актриса.

Лазарева добавила, что к угрозам и проклятиям в свой адрес относится спокойно, и попросила их тоже лайкнуть свой пост.

"И ваш лайк будет в данном случае учтен – вы этим дадите мне понять, что готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают", – написала она.

Актриса также обратилась к своим друзьям.

"Эмоции – это всегда наша энергия, мы ее тратим. И наши слезы, обида и гнев – это наши растраченные силы. Я очень вас прошу: поберегите свою энергию для объятий и любви. Вы мне очень нужны. Улыбнитесь прямо сейчас – даже сквозь слезы и злость. Пусть наша с вами энергия достается только нам и нашим близким вместе с любовью и сочувствием", – отметила она.

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