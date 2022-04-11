Ефросинина: Россияне пропитаны естественной рефлексией на украинца как на второсортное, ничтожное и нечто нелюдское

Ефросинина: То. что сделала с россиянами пропаганда, это и есть то химическое оружие, которое они распыляли в течение 30 лет Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Я с ними не общаюсь. Они мне ни разу не написали, не позвонили. О чем мне с ними общаться?" – сказала Ефросинина.

Телеведущая отметила, что ее родной дядя по папиной линии, проживающий в Санкт-Петербурге (РФ), написал ее сестре Елизавете, что ему очень жаль.

"На шестой неделе что-то произошло в голове", – подчеркнула Ефросинина.

По мнению телеведущей, сейчас для украинцев нормально ненавидеть и проклинать россиян.

"Россияне пропитаны естественной рефлексией на украинца как на второсортное, ничтожное и нечто нелюдское – они пропитаны с головы до пят – как минимум три, а то и четыре поколения – от прабабки до внучка. То. что сделала с ними пропаганда, это и есть то химическое оружие, которое они распыляли в течение 30 лет", – сказала Ефросинина.

По мнению телеведущей, нежелание россиян заканчивать войну против Украины свидетельствует о том, что им требуется "перепрошивка мозга".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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