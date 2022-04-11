Бульвар Шоубиз
 
11 апреля, 2022
 
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Жена Бабкина рассказала хейтерам, почему ее муж уехал из Украины, а не отправился на фронт

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Снежана Бабкина: Человек каждый день должен приносить пользу своей стране
Снежана Бабкина: Человек каждый день должен приносить пользу своей стране
Фото: snezhana_babkina / Instagram

На странице программы "Зірковий шлях" (канал "Украина) в Instagram 10 апреля опубликовали анонс сюжета об украинском музыканте Сергее Бабкине, который выехал из Украины за границу.

В ролике, снятом за кулисами концерта "Доброго вечора, ми з України!", который проходил в Варшаве, Бабкин рассказал, как уехал за границу.

Семья музыканта отправилась в Германию через ряд стран, в числе которых были Молдова и Венгрия.

Некоторые подписчики выразили возмущение тем, что Бабкин покинул Украину.

"Нормальненько... Все мужчины должны сидеть в Украине, а он спокойно ездит по Европе", – написала mekhed.anna.

"Потом вернется. Кому он нужен, когда его родной Харьков освободят, но без его участия", – ответила irrrrakras.

"У [музыканта] Тараса Тополи тоже трое детей, он остался на защите Киева, Бабкин уехал в первый день войны из Харькова. Это, конечно, его право, но как-то не особо правильно", – заявила ulia_dukyn.

Жена Сергея Бабкина, Снежана заступилась за него.

"Человек каждый день должен приносить пользу своей стране. Какую пользу приносите вы сейчас, обливая дерьмом человека, который ежедневно помогает волонтерам, детским домам, перинатальным центрам, пожилым людям выжить?! Выехал по закону – трое детей. Не пошел воевать, потому что перенес в течение года три операции на глазах, спасаясь от слепоты. Задавайте себе вопросы каждый день: "Чем я был полезен сегодня, сейчас?" и делайте все от себя зависящее, чтобы в нашей стране скорее наступил мир! Мир, слышите? А не вот это, чем вы здесь занимаетесь!" – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сергей и Снежана Бабкины оформили отношения в марте 2009 года. Пара воспитывает троих детей: Артура (2007), Веселину (2010) и Елисея (2019). У Бабкина есть также сын Илья, который живет с первой женой музыканта. Артур – сын Бабкиной от предыдущих отношений.

24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны. Многодетные отцы могут получать право выезда за границу во время мобилизации.

Теги: Россия, Украина, Харьков, музыка, война, военные, мобилизация, концерт, ВСУ, война России против Украины, семья, Сергей Бабкин, музыкант, Снежана Бабкина, муж, мужчины, операция, жена, хейтеры
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