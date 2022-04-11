"Без зброї у руках він – воїн тилу. У серці ЗСУ, в думках – народ". Никитюк опубликовала стихотворение о волонтерах

"Про нього знають всі, і навіть діти.

Не олігарх він, не політик і не мер.

Він змучений в дорозі воїн світла,

дитина України – волонтер.

У нього вихідний – дорога в Польщу,

а сон його – це світло фар нічних.

У нього душ – це із водою пляшка,

а радість – це людський веселий сміх.

І замість літака у нього – крила,

а замість ресторану – бутерброд.

Без зброї у руках він – воїн тилу.

У серці ЗСУ, в думках – народ", – написала Никитюк.

Телеведущая поблагодарила волонтеров и предложила подписчикам отметить их волонтеров в комментариях.

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