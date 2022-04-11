"Без зброї у руках він – воїн тилу. У серці ЗСУ, в думках – народ". Никитюк опубликовала стихотворение о волонтерах

"Про нього знають всі, і навіть діти.
Не олігарх він, не політик і не мер.
Він змучений в дорозі воїн світла,
дитина України – волонтер.
У нього вихідний – дорога в Польщу,
а сон його – це світло фар нічних.
У нього душ – це із водою пляшка,
а радість – це людський веселий сміх.
І замість літака у нього – крила,
а замість ресторану – бутерброд.
Без зброї у руках він – воїн тилу.
У серці ЗСУ, в думках – народ", – написала Никитюк.
Телеведущая поблагодарила волонтеров и предложила подписчикам отметить их волонтеров в комментариях.
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