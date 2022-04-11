  "Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке

"У меня есть песня, над которой я уже работаю. В следующем месяце я хочу записать ее в Европе и выпустить. Она будет международной, на английском языке. Следующая уже будет наконец-то украинской – возможно, это будет дуэт. Я должна буду ее записать с украинским певцом", – рассказала артистка.
Дорофеева не стала называть имя артиста, но отметила, что он стал инициатором дуэта и сам написал слова.
"Там есть стихи [украинского поэта] Тараса Шевченка. Мы договорились об этом дуэте до войны, где-то за неделю встретились и планировали эту песню, поэтому она будет настоящей, естественной, не выдавленной", – подытожила артистка.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке.