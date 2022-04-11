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11 апреля, 2022
 
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"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке

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Дорофеева: Там есть стихи Тараса Шевченка
Дорофеева: Там есть стихи Тараса Шевченка
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева, которая после нападения РФ на Украину, уехала за границу, 10 апреля в эфире канала "1+1" рассказала, что готовит премьеру дуэтной песни на украинском языке, а также планирует записать в Европе англоязычную композицию.

"У меня есть песня, над которой я уже работаю. В следующем месяце я хочу записать ее в Европе и выпустить. Она будет международной, на английском языке. Следующая уже будет наконец-то украинской – возможно, это будет дуэт. Я должна буду ее записать с украинским певцом", – рассказала артистка.

Дорофеева не стала называть имя артиста, но отметила, что он стал инициатором дуэта и сам написал слова.

"Там есть стихи [украинского поэта] Тараса Шевченка. Мы договорились об этом дуэте до войны, где-то за неделю встретились и планировали эту песню, поэтому она будет настоящей, естественной, не выдавленной", – подытожила артистка.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке.

Теги: война России против Украины, Надя Дорофеева, Dorofeeva
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