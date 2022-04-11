  "Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке

"У меня есть песня, над которой я уже работаю. В следующем месяце я хочу записать ее в Европе и выпустить. Она будет международной, на английском языке. Следующая уже будет наконец-то украинской – возможно, это будет дуэт. Я должна буду ее записать с украинским певцом", – рассказала артистка.

Дорофеева не стала называть имя артиста, но отметила, что он стал инициатором дуэта и сам написал слова.

"Там есть стихи [украинского поэта] Тараса Шевченка. Мы договорились об этом дуэте до войны, где-то за неделю встретились и планировали эту песню, поэтому она будет настоящей, естественной, не выдавленной", – подытожила артистка.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube