В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена

"Пока мы думали, к [экс-коллеге по группе "Время и Стекло"] Позитиву (Алексею Завгороднему) пошла певица или к кому-то другому, Надя тихонько устраивала личную жизнь с ресторатором", – говорится в публикации.
Ни сама артистка, ни ее новый избранник пока не афишировали свои отношения и не публиковали совместные фото.
Дорофеева ранее состояла в отношениях с украинским певцом Dantes (Владимир Гудков). 18 марта 2022 года они сделали совместное заявление, в котором сообщила, что расстались. Пара прожила в браке семь лет. Детей у них нет.
3 апреля муж певицы заявил, что на самом деле они расстались гораздо раньше до того, как объявили об этом публично.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.
33-летний Кацурин – основатель ресторанов восточной кухни, ночных клубов и бренда одежды Katsurina.