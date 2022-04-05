В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена

"Пока мы думали, к [экс-коллеге по группе "Время и Стекло"] Позитиву (Алексею Завгороднему) пошла певица или к кому-то другому, Надя тихонько устраивала личную жизнь с ресторатором", – говорится в публикации.

Ни сама артистка, ни ее новый избранник пока не афишировали свои отношения и не публиковали совместные фото.