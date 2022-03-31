  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой

В публикации отмечается, что поклонники пришли к такому выводу из-за того, что Кацурин разместил пост о том, что расстается со своей избранницей и партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной, на следующий день после того, как Дорофеева сообщила о расставании с певцом Dantes (Владимиром Гудковым).
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Ранее пары дружили семьями и часто публиковали совместные фото.
После заявлений о расставании Дарья Кацурина отписалась от Дорофеевой, пишет издание. Также в статье опубликован скриншот публикации Instagram-пользователя lady.tuning, в которой эта информация якобы подтверждается.
На то, что Дорофеева ушла от Гудкова, намекнул также украинский певец Алексей Завгородний, с которым она выступала в группе "Время и Стекло". Его короткий комментарий прозвучал 29 марта в шоу "Комендантский чос" на YouTube-канале "Львы на джипе". Общаясь со зрителями, певец предложил им написать в комментариях, "к кому ушла Надя и где она сейчас".
"Так она ушла? Ты проговорился?" – уточнил один из авторов шоу, но певец не стал отвечать.
Дорофеева и Гудков поженились в 2015 году после четырех лет отношений. 18 марта 2022 года пара сделала совместное заявление, в котором сообщила, что они расстались. Детей у пары нет.
Украинский журналист Алексей Дурнев 29 марта, комментируя расставание пары, заявил, что эта новость стала для него неожиданностью.