Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2022
 
Новости

"К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дорофеева вышла замуж за Гудкова в 2015 году
Дорофеева вышла замуж за Гудкова в 2015 году
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Новым избранником украинской певицы Нади Дорофеевой, вероятно, является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Об этом 30 марта написал сайт "Факты", ссылаясь на комментарии поклонников певицы в социальных сетях.

В публикации отмечается, что поклонники пришли к такому выводу из-за того, что Кацурин разместил пост о том, что расстается со своей избранницей и партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной, на следующий день после того, как Дорофеева сообщила о расставании с певцом Dantes (Владимиром Гудковым).

Ранее пары дружили семьями и часто публиковали совместные фото

После заявлений о расставании Дарья Кацурина отписалась от Дорофеевой, пишет издание. Также в статье опубликован скриншот публикации Instagram-пользователя lady.tuning, в которой эта информация якобы подтверждается.

Скриншот: lady. tuning / Instagram
Скриншот: lady. tuning / Instagram

На то, что Дорофеева ушла от Гудкова, намекнул также украинский певец Алексей Завгородний, с которым она выступала в группе "Время и Стекло". Его короткий комментарий прозвучал 29 марта в шоу "Комендантский чос" на YouTube-канале "Львы на джипе". Общаясь со зрителями, певец предложил им написать в комментариях, "к кому ушла Надя и где она сейчас".

"Так она ушла? Ты проговорился?" – уточнил один из авторов шоу, но певец не стал отвечать. 

ВИДЕО
Видео: ЛЬВЫ НА ДЖИПЕ / YouTube
Контекст:

Дорофеева и Гудков поженились в 2015 году после четырех лет отношений. 18 марта 2022 года пара сделала совместное заявление, в котором сообщила, что они расстались. Детей у пары нет.

Украинский журналист Алексей Дурнев 29 марта, комментируя расставание пары, заявил, что эта новость стала для него неожиданностью.

Теги: Надя Дорофеева, певец, развод, Dantes, Даша Кацурина, расставание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона
За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона
Елена ПОСКАННАЯ
  Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем
  Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем
Дмитрий ГОРДОН
  Командир полка "Азов" Прокопенко: Когда настанет время – мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто стоит вокруг Мариуполя
  Командир полка "Азов" Прокопенко: Когда настанет время – мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто стоит вокруг Мариуполя
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
"21 год назад в этот день родилась моя любовь". Брежнева пожелала в день рождения дочери мирной жизни всем детям
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
Могилевская: Я утром делаю прическу, чтобы чувствовать себя красивой и живой. Это мой способ сказать: "Я не сдамся!"
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук
  "Мы пытаемся бороться с мародерами, с людьми, которые могут шастать по чужим квартирам". 62-летний Боклан рассказал, как помогает теробороне
  "Мы пытаемся бороться с мародерами, с людьми, которые могут шастать по чужим квартирам". 62-летний Боклан рассказал, как помогает теробороне
67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера
67-летний Уиллис завершил карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. Семья озвучила диагноз актера
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
Создатели платформы об артистах, замалчивающих нападение РФ на Украину, убрали из черного списка "признавшую свои ошибки" Лободу
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Не могла подумать, через какие испытания придется пройти". Звезда "Танцев со звездами" Яна Заец во время войны во второй раз стала матерью
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
Точилка в виде стоящего на четвереньках голозадого Путина стала хитом продаж на американском сайте. Фото
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
  "Без руки, без ноги. Не треба було, курво, сюди йти". Украинцы выпустили кавер на хит Modern Talking, высмеяв армию "бомжей и рагулей" из РФ. Видео
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
"Глянец, который заслужили в Мордоре". Редакция мужского журнала в РФ запустила акцию – каждый сотый покупатель получит пачку гречки. Фото
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак заявил, что не может видеться с дочерью
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
  "Я в ярости от всего, что происходит. Мне очень больно, стыдно". Рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS