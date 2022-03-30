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30 марта, 2022
 
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"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары

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Дорофеева и Гудов сообщили о своем расставании 18 марта
Дорофеева и Гудов сообщили о своем расставании 18 марта
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев узнал о расставании своих друзей, украинских артистов Нади Дорофеевой и Dantes (Владимира Гудков) за два дня до того, как они сообщили эту новость публично. Об этом Дурнев рассказал в программе ЖВЛ, которая вышла 29 марта на канале "1+1".

"Это была неожиданность. Как это было? Я его спрашиваю: "Как там Надя? Как ее настроение?" Он говорит: "Все нормально, но она не со мной. Мы расстались", – рассказал Дурнев. 

По словам журналиста, он не уточнял у своего друга, что стало причиной их расставания с Дорофеевой. 

"Расстались – хорошо. На счастье. Они взрослые люди. Если разошлись – значит, так должно быть. Ну, что делать? Я не знаю, может, уже любви нет или что-то такое? Зачем под влиянием аудитории демонстрировать какую-то любовь, если ее нет. Это честно", – отметил он. 

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Дорофеева и Гудков поженились в 2015 году после четырех лет отношений. 18 марта 2022 года пара сделала совместное заявление, в котором сообщила, что они расстались. Детей у них нет.

Теги: Алексей Дурнев, Надя Дорофеева, развод, Dantes
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