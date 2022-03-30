  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары

"Это была неожиданность. Как это было? Я его спрашиваю: "Как там Надя? Как ее настроение?" Он говорит: "Все нормально, но она не со мной. Мы расстались", – рассказал Дурнев.

По словам журналиста, он не уточнял у своего друга, что стало причиной их расставания с Дорофеевой.

"Расстались – хорошо. На счастье. Они взрослые люди. Если разошлись – значит, так должно быть. Ну, что делать? Я не знаю, может, уже любви нет или что-то такое? Зачем под влиянием аудитории демонстрировать какую-то любовь, если ее нет. Это честно", – отметил он.

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Видео: ЖВЛ / YouTube