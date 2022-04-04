  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться

"Мы написали пост, который выставили в Instagram, и в этом посте вся правда, которую мы хотели сказать. Все нормально. Мы дружим, и это решение не было принято, когда мы выставили пост, это было раньше", – заявил он.

По словам музыканта, о расставании пришлось объявить позже из-за вторжения России в Украину.

"Просто когда ты планировал себе одно, а потом начинается война, то людям не до этого. Но потом, когда проходит время, и ты думаешь: "Ну, блин, это как-то странно, и, наверное, надо об этом сказать, как-то скрывать это невозможно". Но мы нормально общаемся, мы очень близкие друзья, все хорошо. Я думаю, что так должно быть, когда ты хочешь не запятнать прошлое. Надо вовремя сепарироваться", – сказал Дантес.

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