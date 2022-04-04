Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2022
 
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"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться

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Dantes заявил, что они с Dorofeeva близкие друзья
Dantes заявил, что они с Dorofeeva близкие друзья
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский музыкант Dantes (Владимир Гудков) признался, что их с певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой) решение расстаться не было спонтанным. Об этом он, отвечая на вопросы подписчиков, рассказал 3 апреля в программе "Комендантский чос" на YouTube-канале "Львы на джипе".

"Мы написали пост, который выставили в Instagram, и в этом посте вся правда, которую мы хотели сказать. Все нормально. Мы дружим, и это решение не было принято, когда мы выставили пост, это было раньше", – заявил он.

По словам музыканта, о расставании пришлось объявить позже из-за вторжения России в Украину.

"Просто когда ты планировал себе одно, а потом начинается война, то людям не до этого. Но потом, когда проходит время, и ты думаешь: "Ну, блин, это как-то странно, и, наверное, надо об этом сказать, как-то скрывать это невозможно". Но мы нормально общаемся, мы очень близкие друзья, все хорошо. Я думаю, что так должно быть, когда ты хочешь не запятнать прошлое. Надо вовремя сепарироваться", – сказал Дантес.

ВИДЕО
Видео: "Львы на джипе" / YouTube
Контекст:

Dantes и Dorofeeva поженились в 2015 году после четырех лет отношений. 18 марта 2022 года пара сделала совместное заявление, в котором сообщила, что они расстались. Детей у них нет.

Новым избранником украинской певицы Нади Дорофеевой, по информации издания "Факты", является украинский ресторатор Михаил Кацурин

Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес, певица, музыкант, развод, Dantes, Dorofeeva
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