Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина

По словам Зеленской, с начала войны она общается с мужем только по телефону Фото: olenazelenska_official / Instagram

"Война мгновенно соединила личное и гражданское. И в этом, видимо, была роковая ошибка напавшего на нас тирана. Мы прежде всего украинцы, а потом все остальное. Он хотел расколоть нас, разъединить, спровоцировать внутреннее противостояние, но это невозможно в случае украинцев. Когда кого-то из нас пытают, насилуют, убивают, мы чувствуем, что это пытают, насилуют и убивают нас. Нам не нужна пропаганда, чтобы выявить гражданское сознание. Именно это личное: гнев, боль, которые мы все чувствуем, мгновенно включает гражданское: жажду действовать, сопротивляться агрессии, защищать свою свободу. Каждый это делает, как может. Военные с оружием в руках, учителя – обучая детей, а врачи – проводя сложные операции под обстрелами. Все стали волонтерами – артисты, рестораторы, парикмахеры", – заявила жена украинского президента.

Зеленская выразила уверенность, что происходящие вызывает у всех украинских детей "самые глубокие патриотические чувства".

"Не только у моих детей, но и у всех маленьких украинцев. Они вырастут патриотами и защитниками своей Родины", – подытожила супруга президента Украины.