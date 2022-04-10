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11 апреля, 2022
 
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Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Зеленской, с начала войны она общается с мужем только по телефону
По словам Зеленской, с начала войны она общается с мужем только по телефону
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская в интервью американскому Vogue, текст которого 8 апреля также опубликован на сайте украинской редакции издания, рассказала, что, по ее мнению, стало роковой ошибкой президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, отдавшего приказ напасть на Украину.

"Война мгновенно соединила личное и гражданское. И в этом, видимо, была роковая ошибка напавшего на нас тирана. Мы прежде всего украинцы, а потом все остальное. Он хотел расколоть нас, разъединить, спровоцировать внутреннее противостояние, но это невозможно в случае украинцев. Когда кого-то из нас пытают, насилуют, убивают, мы чувствуем, что это пытают, насилуют и убивают нас. Нам не нужна пропаганда, чтобы выявить гражданское сознание. Именно это личное: гнев, боль, которые мы все чувствуем, мгновенно включает гражданское: жажду действовать, сопротивляться агрессии, защищать свою свободу. Каждый это делает, как может. Военные с оружием в руках, учителя – обучая детей, а врачи – проводя сложные операции под обстрелами. Все стали волонтерами – артисты, рестораторы, парикмахеры", – заявила жена украинского президента. 

Зеленская выразила уверенность, что происходящие вызывает у всех украинских детей "самые глубокие патриотические чувства".

"Не только у моих детей, но и у всех маленьких украинцев. Они вырастут патриотами и защитниками своей Родины", – подытожила супруга президента Украины.

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов. Жена президента призналась, что вместе с детьми сейчас находится в безопасном месте в Украине, а с мужем общается только по телефону.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, война России против Украины, Елена Зеленская
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