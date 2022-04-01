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01 апреля, 2022
 
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"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время

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Дорофеева: Знаю, что скоро мы вернемся в наши города и будем строить новую Украину
Дорофеева: Знаю, что скоро мы вернемся в наши города и будем строить новую Украину
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 31 марта в Instagram разместила короткий ролик под названием "Украина мой – дом", в котором под песню Кузьмы Скрябина "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь до нападения РФ на Украину.

Певица использовала кадры, на которых запечатлена без певца Dantes (Владимира Гудкова), о расставании с которым после семи лет брака сообщила 18 марта

"А мрії розлетілися, як дим. Это сейчас. Это пока что. Нам нужно выстоять и быть сильными. Я верю в каждую и каждого, верю в ВСУ. Знаю, что скоро мы вернемся в наши города и будем строить новую Украину, наш новый еще более красивый и крепкий дом, и по кусочкам заново собирать наши мечты. И создавать новые", – написала артистка. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война России против Украины, Надя Дорофеева, певица, Dantes, Dorofeeva, расставание
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