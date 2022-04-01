"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время

Дорофеева: Знаю, что скоро мы вернемся в наши города и будем строить новую Украину Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Певица использовала кадры, на которых запечатлена без певца Dantes (Владимира Гудкова), о расставании с которым после семи лет брака сообщила 18 марта.

"А мрії розлетілися, як дим. Это сейчас. Это пока что. Нам нужно выстоять и быть сильными. Я верю в каждую и каждого, верю в ВСУ. Знаю, что скоро мы вернемся в наши города и будем строить новую Украину, наш новый еще более красивый и крепкий дом, и по кусочкам заново собирать наши мечты. И создавать новые", – написала артистка.

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