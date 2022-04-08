"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм

Захарова возмутилась, что якобы украинцы засекречивали рецепт, чтобы другие хозяйки, не из Украины, не могли его приготовить.

"На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чем мы говорим, это и есть ксенофобия, нацизм и экстремизм во всех видах", – заявила она.

Клопотенко дал свою оценку речи представительницы МИД РФ.

"Россия говорит: "Борщ как украинское национальное блюдо – это нацизм и экстремизм во всех его проявлениях". Мой дипломатический комментарий по этому поводу: когда они все ...бнутые, то они все ...бнутые, без исключения. Слава Украине!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Война России против Украины. Главное (обновляется)