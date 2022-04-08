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08 апреля, 2022
 
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"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм

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Клопотенко: Слава Украине!
Клопотенко: Слава Украине!
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в Украине не хотели делиться рецептом борща, поскольку он должен был принадлежать одной национальности.

Захарова возмутилась, что якобы украинцы засекречивали рецепт, чтобы другие хозяйки, не из Украины, не могли его приготовить.

"На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чем мы говорим, это и есть ксенофобия, нацизм и экстремизм во всех видах", – заявила она.

Клопотенко дал свою оценку речи представительницы МИД РФ. 

"Россия говорит: "Борщ как украинское национальное блюдо – это нацизм и экстремизм во всех его проявлениях". Мой дипломатический комментарий по этому поводу: когда они все ...бнутые, то они все ...бнутые, без исключения. Слава Украине!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания. 20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны. 

30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, сообщили в пресс-службе Клопотенко.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля.

Теги: Россия, Украина, война, украинцы, война России против Украины, Мария Захарова, дипломаты, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты
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