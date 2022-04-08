"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм

Захарова возмутилась, что якобы украинцы засекречивали рецепт, чтобы другие хозяйки, не из Украины, не могли его приготовить.
"На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чем мы говорим, это и есть ксенофобия, нацизм и экстремизм во всех видах", – заявила она.
Клопотенко дал свою оценку речи представительницы МИД РФ.
"Россия говорит: "Борщ как украинское национальное блюдо – это нацизм и экстремизм во всех его проявлениях". Мой дипломатический комментарий по этому поводу: когда они все ...бнутые, то они все ...бнутые, без исключения. Слава Украине!" – написал он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания. 20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.
Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.
6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.
30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, сообщили в пресс-службе Клопотенко.
Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля.