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"Ну что, напросились?", "Вам так и надо!" Решетник рассказал, как общался с крестной из России

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Решетник: Россияне зомбированные люди, на которых ничего не отразится
Решетник: Россияне – зомбированные люди, на которых ничего не отразится
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский телеведущий Григорий Решетник 7 апреля в интервью изданию "Факты" заявил, что его мама прекратила общение со своей одноклассницей, его крестной.

Как отметил телеведущий, его крестная с семьей давно живет в России.

"Во время первых бомбардировок ее риторика была такова: "Ну что, напросились?", "Вам так и надо!" Мама сразу полностью прекратила общение с ней. Помните, первые дни многие известные люди в Украине обращались к своим российским коллегам, призывая к их уму. Но, признаюсь, в глубине души я никогда не верил, что это возможно. Это зомбированные люди, на которых ничего не повлияет", – отметил Решетник.

Телеведущий отметил, что российские военнослужащие, зашедшие на украинскую землю, увидели цивилизацию, которая многим из них недоступна, и это сложно было им принять.

"К тому же сработало коллективное сознание, зависть к уровню жизни соседа и, конечно, зомбирование. Уверен, что вся операция планировалась и задумывалась давно. Так что шансов на то, чтобы достучаться до их ума – нет. Думаю, у наших детей все меньше будет каких-нибудь связей, знакомых из России. Это отчуждение будет надолго, а то и навсегда. И слава Богу!" – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой, телеведущей Кристиной Тымчук, он воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020). Решетник с семьей выехал из Украины, но не назвал страну их пребывания. Вероятно, он смог уехать как многодетный отец.

24 февраля президент Украины объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны. Многодетные отцы могут получать право выезда за границу во время моблизации.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, военнослужащий, Холостяк, телеведущий, Григорий Решетник
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