"Ну что, напросились?", "Вам так и надо!" Решетник рассказал, как общался с крестной из России

Решетник: Россияне – зомбированные люди, на которых ничего не отразится Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Как отметил телеведущий, его крестная с семьей давно живет в России.

"Во время первых бомбардировок ее риторика была такова: "Ну что, напросились?", "Вам так и надо!" Мама сразу полностью прекратила общение с ней. Помните, первые дни многие известные люди в Украине обращались к своим российским коллегам, призывая к их уму. Но, признаюсь, в глубине души я никогда не верил, что это возможно. Это зомбированные люди, на которых ничего не повлияет", – отметил Решетник.

Телеведущий отметил, что российские военнослужащие, зашедшие на украинскую землю, увидели цивилизацию, которая многим из них недоступна, и это сложно было им принять.

"К тому же сработало коллективное сознание, зависть к уровню жизни соседа и, конечно, зомбирование. Уверен, что вся операция планировалась и задумывалась давно. Так что шансов на то, чтобы достучаться до их ума – нет. Думаю, у наших детей все меньше будет каких-нибудь связей, знакомых из России. Это отчуждение будет надолго, а то и навсегда. И слава Богу!" – заявил он.

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