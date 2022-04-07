"Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы". Скрипка показал свою дачу после набега российских оккупантов

В ролике Скрипка рассказал, что россияне украли у него матрас, но не забрали дорогую картину известного украинского художника Анатолия Криволапа.
"Орки-мародеры в селе Козаровичи возле Бучи вломились и жили на моей даче. Загадили и ограбили. Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные. Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было, – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны", – рассказал Скрипка.
Музыкант отметил, что все можно отстроить – главное, чтобы враг надолго ушел с украинской земли.
"Та ми запануєм у своїй сторонці", – процитировал он украинский гимн.
Скрипка поблагодарил воинов, защищающих страну.
"Все будет Украина!" – заявил он.
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Олег Скрипка родился 24 мая 1964 года в Советабаде Таджикской ССР. С 1987 года он является лидером группы "Воплі Відоплясова". В 2005-м получил звание заслуженного артиста Украины.
Криволап – один из самых дорогих украинских художников, отмечало издание "Подробности". Его картина "Конь. Утро" была продана в 2013 году на лондонском аукционе Phillips за £122,500 ($186,200).