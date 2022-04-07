"Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы". Скрипка показал свою дачу после набега российских оккупантов

Скрипка: Украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны Фото: o.skrypka / Instagram

В ролике Скрипка рассказал, что россияне украли у него матрас, но не забрали дорогую картину известного украинского художника Анатолия Криволапа.

"Орки-мародеры в селе Козаровичи возле Бучи вломились и жили на моей даче. Загадили и ограбили. Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные. Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было, – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны", – рассказал Скрипка.

Музыкант отметил, что все можно отстроить – главное, чтобы враг надолго ушел с украинской земли.

"Та ми запануєм у своїй сторонці", – процитировал он украинский гимн.

Скрипка поблагодарил воинов, защищающих страну.

"Все будет Украина!" – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Скрипка * RockStar #1 * (@o.skrypka)

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