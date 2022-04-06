  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео

"Уважаеме украинское воинство! Отважное козачество! Волонтеры и волонтерки! Украинцы, украиночки и все прогрессивное человечество! Слава вам! Вы уничтожайте врага по всем фронтам! Но приближаете время, когда мир очистится от этого ложного протуберанца истории", -- говорится в аннотации к клипу.

В ролике Скрипка предстал перед камерой вместе с участниками территориальной обороны и волонтерами, а также спел в бомбоубежище.

Композиция "Героям слава!" – песня-кричалка.

"Кажи слова: "Слава Україні! Героям слава!

Кажи без страху: "Російський корабель... " – поется в припеве.