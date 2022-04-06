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06 апреля, 2022
 
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"Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Некоторые эпизоды ролика сняли в бомбоубежище
Некоторые эпизоды ролика сняли в бомбоубежище
Скриншот: Oleg Skrypka / YouTube

Украинский музыкант Олег Скрипка 6 апреля на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Героям слава!".

"Уважаеме украинское воинство! Отважное козачество! Волонтеры и волонтерки! Украинцы, украиночки и все прогрессивное человечество! Слава вам! Вы уничтожайте врага по всем фронтам! Но приближаете время, когда мир очистится от этого ложного протуберанца истории", -- говорится в аннотации к клипу.

В ролике Скрипка предстал перед камерой вместе с участниками территориальной обороны и волонтерами, а также спел в бомбоубежище.

Композиция "Героям слава!" – песня-кричалка.

"Кажи слова: "Слава Україні! Героям слава!
Кажи без страху: "Російський корабель... " – поется в припеве.

видео

Видео: Oleg Skrypka / YouTube
Теги: Украина, музыка, бомбоубежище, Олег Скрипка, волонтер, волонтеры, украинцы, российский корабль, музыкант, песня
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