"Нельзя бояться". Роднянский обратился к россиянам и опубликовал стихотворение о страхе

"Многие подписчики из России мне задают один и тот же вопрос: "Мы против! Войны, режима, Путина! Но нас увольняют, сажают, бьют… Что делать?" Я не имею права советовать. Я не в России. И я полон сочувствия к вам. Знаю только, что нельзя бояться", – написал он.

Роднянский опубликовал стихотворение российского поэта Александра Дельфинова.

"Иногда стихи помогают", – отметил продюсер.

"Нет войне!" – говорили мы, но война не кончалась,

А наоборот, разгоралась, становилась сильней,

Ужас и отчуждение шли по следам за ней,

А нас становилось все меньше, пока почти не осталось,

И я помню пустынную площадь, и дождь, и слякоть,

Я выглядывал в щель занавески и видел в моем окне,

Как маленький человечек с плакатиком "Нет войне!"

Стоит там один, и от страха хотелось плакать.

Я боялся начальника, вдруг уволит меня с работы,

Боялся удара дубинкой и чувства, когда никто ты,

Боялся соседей, что будут шипеть мне вслед,

Боялся потери достоинства (которого уже нет),

Боялся вообще просто так – каждый мой вздох был жуток,

Боялся уехать в СИЗО на пятнадцать суток,

Боялся людей в униформе (чуть позже – любых людей),

Боялся, что дети в школе будут чистить моих детей,

Боялся, что в дверь постучат в пять утра, закричав: "Открывай нам, сука!"

Боялся любого стука (чуть позже – любого звука),

Боялся своей собаки, боялся собственного кота,

Боялся, что не смогу перестать бояться уже никогда,

Боялся того, кто грызет изнутри (сам себе больше всех ты страшен)

Боялся насмешек и улюлюканья от прохожих граждан,

Боялся войны, вдруг придет и мне отомстит она,

Боялся жены, вдруг скажет: "А я – за войну!" (в результате ушла жена),

Боялся, пока был с тобой и когда сам с собой остался,

Да я еще не родился, а только боялся, боялся, боялся,

И подглядывал в щель занавески и видел в моем окне,

Как маленький человечек с плакатиком "Нет войне!"

Стоит там один, а к нему уже бегут полицейские.

Я-то причем тут? Что тут поделать мне?

Уж я-то за мир во всем мире, что же тут сделать мне?

Что же тут сделать мне?

Роднянский сопроводил пост снимком женщины, убитой в Буче российскими оккупантами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

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