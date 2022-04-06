"Нельзя бояться". Роднянский обратился к россиянам и опубликовал стихотворение о страхе

"Многие подписчики из России мне задают один и тот же вопрос: "Мы против! Войны, режима, Путина! Но нас увольняют, сажают, бьют… Что делать?" Я не имею права советовать. Я не в России. И я полон сочувствия к вам. Знаю только, что нельзя бояться", – написал он.
Роднянский опубликовал стихотворение российского поэта Александра Дельфинова.
"Иногда стихи помогают", – отметил продюсер.
"Нет войне!" – говорили мы, но война не кончалась,
А наоборот, разгоралась, становилась сильней,
Ужас и отчуждение шли по следам за ней,
А нас становилось все меньше, пока почти не осталось,
И я помню пустынную площадь, и дождь, и слякоть,
Я выглядывал в щель занавески и видел в моем окне,
Как маленький человечек с плакатиком "Нет войне!"
Стоит там один, и от страха хотелось плакать.
Я боялся начальника, вдруг уволит меня с работы,
Боялся удара дубинкой и чувства, когда никто ты,
Боялся соседей, что будут шипеть мне вслед,
Боялся потери достоинства (которого уже нет),
Боялся вообще просто так – каждый мой вздох был жуток,
Боялся уехать в СИЗО на пятнадцать суток,
Боялся людей в униформе (чуть позже – любых людей),
Боялся, что дети в школе будут чистить моих детей,
Боялся, что в дверь постучат в пять утра, закричав: "Открывай нам, сука!"
Боялся любого стука (чуть позже – любого звука),
Боялся своей собаки, боялся собственного кота,
Боялся, что не смогу перестать бояться уже никогда,
Боялся того, кто грызет изнутри (сам себе больше всех ты страшен)
Боялся насмешек и улюлюканья от прохожих граждан,
Боялся войны, вдруг придет и мне отомстит она,
Боялся жены, вдруг скажет: "А я – за войну!" (в результате ушла жена),
Боялся, пока был с тобой и когда сам с собой остался,
Да я еще не родился, а только боялся, боялся, боялся,
И подглядывал в щель занавески и видел в моем окне,
Как маленький человечек с плакатиком "Нет войне!"
Стоит там один, а к нему уже бегут полицейские.
Я-то причем тут? Что тут поделать мне?
Уж я-то за мир во всем мире, что же тут сделать мне?
Что же тут сделать мне?
Роднянский сопроводил пост снимком женщины, убитой в Буче российскими оккупантами.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)