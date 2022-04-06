Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов

"До запланированного миллиона остается совсем чуть-чуть, только 150 тыс. грн. И если каждый из вас задонатит 50 грн, 100 грн или больше, то уже завтра мы закроем сбор. Я буду невероятно счастлива, если вы получите мою книгу о любви к кондитерскому искусству именно таким образом. Когда будете готовить по рецептам уже в мирное время, то непременно будете вспоминать, что стали ангелом-хранителем для детей, – написала Глинская. – Размер доната – по вашему усмотрению. 100% собранных средств будет перечислено на счет "Охматдета".

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