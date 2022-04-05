  "Никто там уже не будет зарабатывать! Чего трястись?" Полякова призвала украинских коллег, замалчивающих войну РФ против Украины, определиться

"Злость, что они не понимают, что ничего, как раньше, не будет. Не будет концертов, не будет площадок, не будет безумных денег за корпоративы. Никто там уже не будет зарабатывать! Чего сидеть и трястись? Чего сидеть и молчать? Уж нечего сидеть на двух стульчиках, чтобы и там быть хорошим, и там быть хорошим. Ни для кого уже нельзя быть хорошим. Нужно принять на себя ответственность, – заявила артистка. – Ты должен определиться: или ты оккупант, или ты защитник. Еще восемь лет назад нужно было определиться. Многие артисты приняли решение не работать с Россией и не работали. Я в их числе. Я тоже имела все шансы там стать звездой, но я для себя этот выбор сделала".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полякова после нападения РФ на Украину вместе с детьми уехала за границу, а ее муж вступил в тероборону.