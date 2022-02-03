38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала о будущей свадьбе с украинским бизнесменом

"Свадьба будет обычной и очень скромной. Для меня это второй брак. В первом браке был шумный праздник на 100 человек, и я настолько вымоталась перед этим банкетом и в процессе, что повторять такое не очень хочу. Мы просто официально все проведем и соберем в ресторане самых близких людей", – рассказала 38-летняя Глинская.
По словам Глинской, сэкономленные на мероприятии деньги они планируют потратить на отдых.
Глинская родилась в 1983 году в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.
Первый брак Глинской распался после потери ребенка. Летом 2021 года она сообщила о помолвке с Большаковым. От предыдущих отношений у него есть сын. Глинская и Большаков познакомились в 2001 году во время переписки в сети.