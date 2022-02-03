38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала о будущей свадьбе с украинским бизнесменом

"Свадьба будет обычной и очень скромной. Для меня это второй брак. В первом браке был шумный праздник на 100 человек, и я настолько вымоталась перед этим банкетом и в процессе, что повторять такое не очень хочу. Мы просто официально все проведем и соберем в ресторане самых близких людей", – рассказала 38-летняя Глинская.

По словам Глинской, сэкономленные на мероприятии деньги они планируют потратить на отдых.