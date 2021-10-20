"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram

Глинская: Мой аккаунт был заблокирован почти три месяца Фото: lizaglinskaya / Instagram

"Не знаю, заметили ли вы пропажу, но мой аккаунт был заблокирован почти три месяца, – написала она. – Признаюсь, произошла переоценка ценностей. Мозг заработал иначе, родились новые проекты и идеи".

На своей резервной странице Глинская сообщила, что планирует рассказать, как именно ей удалось вернуть доступ к странице.

"Многое просто осталось загадкой, честно признаться", – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛИЗА ГЛИНСКАЯ КОНДИТЕР РЕЦЕПТЫ (@lizaglinskaya)