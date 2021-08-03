"Мы лишились практически всего". У известного кулинарного блогера взломали страницу в Instagram с почти 500 тыс. фолловеров

3 августа сестра Елизаветы Глинской, Татьяна Шевченко-Глинская на своей странице в Facebook заявила, что страница была взломана.
"1 августа нашу страницу взломали. Это для нас основной ресурс, где мы с 2012 года взращивали аккаунт, вкладывая в него все самое лучшее, не только материальные средства, но и многое другое. В нем собрана аудитория в более чем 470 тыс. активных пользователей. В нем была выстроена наша компания, через которую была реализация наших кулинарных книг, мастер-классов, рекламных проектов. То есть сейчас мы лишились практически всего", – подчеркнула сестра блогера.
Шевченко-Глинская подчеркнула, что накануне они получили письмо, в котором сообщалось, что микроблог будет заблокирован из-за нарушения авторских прав.
"Чтобы этого не произошло, нужно перейти по ссылке. Естественно, я не переходила по ссылкам. В течение последующих 11 часов нас заблокировали", – констатировала сестра Глинской.
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.