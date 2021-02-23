Победительница "МастерШеф 2" Глинская: Когда меня полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать

По словам украинского кулинарного эксперта, победительницы шоу "МастерШеф 2" на СТБ Елизаветы Глинской, причиной потери ребенка во время родов стала спешка врачей.

38-летняя победительница шоу "МастерШеф 2" на СТБ Елизавета Глинская 13 лет назад во время родов потеряла ребенка. Об этом она рассказала в эфире передачи ЖВЛ, которая 22 февраля вышла на "1+1".

По словам Глинской, врач, которая принимала роды, хотела с помощью медпрепаратов ускорить процесс.

"Она сдавала смену и хотела получить деньги. У меня внутреннее кровотечение открылось и я рвала кровью в момент схваток. Когда меня уже полумертвую довели до родов и достали ребенка щипцами, уже ничего нельзя было сделать. Это была абсолютно их вина. Документы по сей день не выдали. Это невозможно принять – оно должно закрыться новыми впечатлениями, эмоциями, опытом", – рассказала Глинская.

По словам Глинской, из депрессивного состояния ее вытащило увлечение кулинарией.

"Это был 2006 год, когда начались передачи [российской актрисы] Юлии Высоцкой "Едим дома". Очень хочется встретить эту женщину и сказать, что когда-то она, наверное, спасла меня", – подытожила Глинская.

Глинская родилась в 1983 году в Запорожье. Первый брак Глинской распался после потери ребенка. Имя своего нынешнего избранника кулинарный эксперт не афиширует. От предыдущих отношений у него есть сын.