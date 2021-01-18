Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад

Победительница шоу "МастерШеф 2" на канале СТБ Елизавета Глинская призналась, что в магазинах непросто найти настоящий шоколад и рассказала, какие ингредиенты должны в нем быть.

Победительница шоу "МастерШеф" на канале СТБ Елизавета Глинская призналась в Instagram, что из сладостей в магазине она покупает настоящий черный шоколад.

"Его легко идентифицировать – стоит только посмотреть на состав: что в нем содержится. На первом месте среди ингредиентов всегда указывают то, чего в продукте больше. В черном шоколаде это должно быть какао тертое, потом какао-масло, сахар и лецитин – все!" – заявила она.

По словам Глинской, найти качественный продукт не так просто.

"Я недавно решила поискать в маркете шоколад, и даже на упаковках с надписями "суперчерный", "супернатуральный" в ингредиентах на первом месте стоял сахар. А так не должно быть. После получасовых поисков я нашла только швейцарский и один немецкий шоколад с соответствующим составом", –призналась кулинар.

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Елизавета Глинская в 2012 году победила в шоу "МастерШеф 2" на канале СТБ и прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Является основательницей собственной кондитерской школы.