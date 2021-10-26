"Чувствую себя не старше, чем на 26". 38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская похвасталась отдыхом в Турции со своим женихом

На заглавном снимке Глинская запечатлена со своим возлюбленным.
"Мои 38 мы встретили в Бодруме. Чувствую себя не старше, чем на 26. Кажется, что все самое интересное еще впереди! В этом году я бы пожелала себе, чтобы все близкие и родные мне люди были здоровы, ну, и я, конечно! А все остальное у меня уже есть", – написала она.
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Глинская родилась в 1983 году в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.
Первый брак Глинской распался после потери ребенка. Летом 2021 года она сообщила о помолвке с новым избранником. Глинская не называет его имени. Известно, что от предыдущих отношений у него есть сын.