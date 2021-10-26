Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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"Чувствую себя не старше, чем на 26". 38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская похвасталась отдыхом в Турции со своим женихом

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Глинская: Мои 38 мы встретили в Бодруме
Глинская: Мои 38 мы встретили в Бодруме
Фото: lizaglinskaya / Instagram

Украинский кулинарный эксперт, победительница шоу "МастерШеф 2" на СТБ Елизавета Глинская 24 октября опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена во время отдыха в Турции.

На заглавном снимке Глинская запечатлена со своим возлюбленным.

"Мои 38 мы встретили в Бодруме. Чувствую себя не старше, чем на 26. Кажется, что все самое интересное еще впереди! В этом году я бы пожелала себе, чтобы все близкие и родные мне люди были здоровы, ну, и я, конечно! А все остальное у меня уже есть", – написала она.

Контекст:

Глинская родилась в 1983 году в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу "МастерШеф 2" прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Первый брак Глинской распался после потери ребенка. Летом 2021 года она сообщила о помолвке с новым избранником. Глинская не называет его имени. Известно, что от предыдущих отношений у него есть сын. 

Теги: семья, МастерШеф, кулинария, Елизавета Глинская
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