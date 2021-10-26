"Чувствую себя не старше, чем на 26". 38-летняя победительница "МастерШеф 2" Глинская похвасталась отдыхом в Турции со своим женихом

На заглавном снимке Глинская запечатлена со своим возлюбленным.

"Мои 38 мы встретили в Бодруме. Чувствую себя не старше, чем на 26. Кажется, что все самое интересное еще впереди! В этом году я бы пожелала себе, чтобы все близкие и родные мне люди были здоровы, ну, и я, конечно! А все остальное у меня уже есть", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛИЗА ГЛИНСКАЯ КОНДИТЕР РЕЦЕПТЫ (@lizaglinskaya)