  Джамала: Сейчас я не певица. Я – спикер, который может сказать в лицо, что нам нужно оружие, нужно закрыть небо, практически наезжать на них

"Мы должны бороться до конца. Я верю в наших людей. Верьте в то, что каждый делает на своем посту – защитник умет стрелять, волонтеры умеют организовать вокруг себя пространство. Я никогда не могла подумать, что буду рассказывать на CNN о том, что нам нужно оружие, нужно закрыть небо, делать эти призывы, практически наезжать на них. Я никогда не думала! Я певица, музыкант, но сейчас я не певица. Нет! Сейчас я – спикер, который может говорить на английском языке, может сказать в лицо и сказать то, что у меня болит. Потому что пока политики думают, как это сказать и никого не обидеть, люди уже делают", – рассказала артистка.

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Видео: Україна 24 / YouTube

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