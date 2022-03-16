"Это шанс еще раз напомнить об Украине, показать свой флаг". Джамала заявила, что Украина обязательно должна выступить на "Евровидении 2022"

"Это международная площадка. Конкурс был создан после Второй мировой войны, чтобы объединить Европу. Каждая страна выходит со своим конкретным лозунгом. Это удивительный шанс выйти и еще раз напомнить о себе, напомнить об Украине, показать свой флаг. Важно понимать, что "Евровидение" – это не просто песня, это история за участником: из какой ты страны, что у вас там происходит? У меня в день были десятки интервью, а пресс-конференция – это 2 тыс. журналистов. Сейчас необходимо давать максимально правильную информацию, рассказывать о своих друзьях, близких. Важно, чтобы мы сейчас не спустили это на привычку. Потому что нельзя привыкать к детям в подвалах и откровенным убийствам. Хочется, чтобы каждая площадка была использована максимально правильно. Музыка – то, что может объединять и давать правильный настрой", – заявила артистка.

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