Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra рассказали о подготовке к конкурсу во время войны

По словам фронтмена группы Олега Псюка, в настоящее время он находится в Ивано-Франковске и занимается волонтерской деятельностью, а в ближайшее время коллектив планирует записать резервное видео для конкурса на песню Stefania.
"Это песня, написанная для мамы, которая потом попала на "Евровидение", а теперь я могу ее считать протестной песней. Хотя там об этом нет ни слова, но она стала как раз той песней, в которой очень много украинского этнокода. Наша песня стала, как говорится, вторым гимном войны сейчас. Не хотелось, конечно, чтобы это было при таких условиях, но есть то, что есть. Думаю, что на песенном конкурсе "Евровидение 2022" мы должны занять первое место и показать еще раз всему миру, что украинцы не только сильная, но и талантливая нация", – заявил артист.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 40 стран, включая Украину.
25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину, организаторы "Евровидения" сообщили, что отстранили Россию от участия в конкурсе.
Группа Kalush Orchestra заняла в украинском нацотборе второе место, но из-за прекращения участия победительницы нацотбора Алины Паш в конкурсе Общественное предложило музыкантам представлять Украину на "Евровидении 2022".
Паш прекратила участие в нацотборе из-за предоставления оргкомитету фальшивой справки о въезде во временно оккупированный РФ Крым. 23 февраля Национальная полиция Украины открыла уголовное производство относительно подделки документа.