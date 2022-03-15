Представители Украины на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra рассказали о подготовке к конкурсу во время войны

Kalush Orchestra о конкурсной композиции: Это песня, написанная для мамы, которая потом попала на "Евровидение", а теперь я могу ее считать протестной песней Фото: kalush.official / Instagram

По словам фронтмена группы Олега Псюка, в настоящее время он находится в Ивано-Франковске и занимается волонтерской деятельностью, а в ближайшее время коллектив планирует записать резервное видео для конкурса на песню Stefania.

"Это песня, написанная для мамы, которая потом попала на "Евровидение", а теперь я могу ее считать протестной песней. Хотя там об этом нет ни слова, но она стала как раз той песней, в которой очень много украинского этнокода. Наша песня стала, как говорится, вторым гимном войны сейчас. Не хотелось, конечно, чтобы это было при таких условиях, но есть то, что есть. Думаю, что на песенном конкурсе "Евровидение 2022" мы должны занять первое место и показать еще раз всему миру, что украинцы не только сильная, но и талантливая нация", – заявил артист.