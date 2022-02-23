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24 февраля, 2022
 
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Скандальный нацотбор на "Евровидение 2022". Полиция открыла уголовное производство из-за поддельной справки Паш

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12 февраля Паш победила в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", а 16 февраля ее участие было прекращено
12 февраля Паш победила в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", а 16 февраля ее участие было прекращено
Фото: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна / Facebook

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство относительно подделки документа о легальном въезде в Крым в 2015 году победительницы нацотбора на "Евровидение 2022" Алины Паш, который ее команда предоставила оргкомитету нацотбора после обвинений в нарушении правил конкурса. Об этом 23 февраля журналистам агентства УНН сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Киеве.

"Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа", – заявили в полиции.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ. Об этом певица в том числе и сама рассказала в 2019 году в программе "Світське життя" на "1+1". Отвечая на вопросы ведущей, Паш заявила, что в 2015 году выступала с концертом на частном мероприятии в оккупированном РФ Крыму. "В 2015 году ты была в Крыму и залетала туда через Москву, что противоречит закону Украины?" – спросила ведущая. "Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. Насчет того, как мы туда летели, к сожалению, я не могла корректировать этот момент. И, являясь тогда не такой медийной персоной, не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти", – кивая, ответила тогда Паш.

После обвинений команда Паш представила документы о ее якобы легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в ответ сообщил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, речь идет о ее директоре. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество. 

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий тогда заявил, что обратится в полицию из-за предоставления поддельных документов.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022".

Общественное сообщило, что на внеочередном заседании оргкомитета нацотбора было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. 22 февраля стало известно, что музыканты согласились.

18 февраля наблюдательный совет Общественного из-за скандалов во время проведения нацотбора уволил по соглашению сторон члена правления, главу оргкомитета Ярослава Лодыгина.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Крым, полиция, скандал, Алина Паш, нацотбор, Евровидение 2022
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