Тина Кароль – за Wellboy, зрители – за Kalush Orchestra. Общественное показало протоколы голосования во время нацотбора

Тина Кароль поставила восемь баллов Wellboy, а Лодыгин и Джамала – Алине Паш Фото: Євробачення / Facebook

Участие в нацтборе принимали пять артистов и три группы: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless, Kalush Orchestra.

Выступления участников оценивали певица Тина Кароль, победительница "Евровидения 2016" Джамала и на тот момент член правления Общественного и глава оргкомитета Ярослав Лодыгин. Они оценивали песни артистов по восьмибальной шкале.

Тина Кароль поставила максимальный из возможных баллов Wellboy, а самый низкий – проживающему в Украине певцу из Беларуси Michael Soul.

Джамала отдала восемь баллов певице Алине Паш, а единицу поставила группе Cloudless. Такие же оценки коллективу и певице поставил Лодыгина.

Фото: suspilne.media

Зрители максимальное количество голосов отдали за Kalush Orchestra (более 38 тыс.), за Алину Паш проголосовало более 19 тыс., а на третьем месте в зрительском голосовании оказался Wellboy – за него было отправлено 5,6 тыс. сообщений. Всего в зрительском голосовании приняли около 77 тыс. человек.