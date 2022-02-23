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23 февраля, 2022
 
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Тина Кароль – за Wellboy, зрители – за Kalush Orchestra. Общественное показало протоколы голосования во время нацотбора

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Тина Кароль поставила восемь баллов Wellboy, а Лодыгин и Джамала Алине Паш
Тина Кароль поставила восемь баллов Wellboy, а Лодыгин и Джамала – Алине Паш
Фото: Євробачення / Facebook

Общественное 22 февраля, спустя 10 дней после проведения нацтбора на "Евровидение 2022", опубликовало протоколы голосования жюри и зрителей за финалистов конкурса.

Участие в нацтборе принимали пять артистов и три группы: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless, Kalush Orchestra

Выступления участников оценивали певица Тина Кароль, победительница "Евровидения 2016" Джамала и на тот момент член правления Общественного и глава оргкомитета Ярослав Лодыгин. Они оценивали песни артистов по восьмибальной шкале.

Тина Кароль поставила максимальный из возможных баллов Wellboy, а самый низкий – проживающему в Украине певцу из Беларуси Michael Soul.

Джамала отдала восемь баллов певице Алине Паш, а единицу поставила группе Cloudless. Такие же оценки коллективу и певице поставил Лодыгина. 

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Зрители максимальное количество голосов отдали за Kalush Orchestra (более 38 тыс.), за Алину Паш проголосовало более 19 тыс., а на третьем месте в зрительском голосовании оказался Wellboy – за него было отправлено 5,6 тыс. сообщений.  Всего в зрительском голосовании приняли около 77 тыс. человек.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. 

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, речь идет о ее директоре. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022".

Общественное сообщило, что на внеочередном заседании оргкомитета нацотбора было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. 22 февраля стало известно, что музыканты согласились.

Перед этим, 16 февраля, пользователи сети обратили внимание на то, что сопилкарь Kalush Orchestra Тимофей Музычук в 2015 году публиковал в соцсети "ВКонтакте" фото, сделанное на Красной площади в Москве (РФ). Артист в ответ заявил, что был там в 2013 году.

17 февраля травести-дива Монро обратила внимание на то, что фронтмен этой группы Олег Псюк в прошлом употреблял наркотики.

18 февраля стало известно, что наблюдательный совет Общественного уволил по соглашению сторон Лодыгина.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, конкурс, Джамала, Тина Кароль, Алина Паш, нацотбор, Евровидение 2022, Wellboy, Kalush Orchestra
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