Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2022
 
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Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бардаш: Я не против барыг, но когда ты претендуешь на то, чтобы представлять страну на международной арене, это не подходит
Бардаш: Я не против барыг, но когда ты претендуешь на то, чтобы представлять страну на международной арене, это не подходит
Фото: Юрий Бардаш / Facebook

Продюсер финалиста нацотбора, украинского певца Wellboy Юрий Бардаш 22 февраля в Instagram Stories на камеру прокомментировал решение Общественного о том, чтобы вместо победительницы конкурса Алины Паш, участие которой было прекращено из-за нарушения правил, Украину в Турине (Италия) представляла занявшая второе место группа Kalush Orchestra.

"Я не думаю, что страна настолько глухая и слепая, чтобы отправить на "Евровидение" человека, который продавал наркотики, барыгу. Как он сам говорит, нужны были деньги. Я не против барыг, но когда ты претендуешь на то, чтобы представлять страну на международной арене, это не подходит", – заявил Бардаш.

По словам продюсера, он не стремится "разгонять конфликт", но хочет выяснить для себя, почему организаторы нацотбора "закрыли глаза" на то, что заявления солиста Kalush Orchestra Олега Псюка об употреблении и продаже наркотиков несколько лет назад являются нарушением правил – в частности, пункта 4.4, в котором говорится, что участник должен обеспечить "отсутствие в прошлом незаконных, неэтических, ненадлежащих или оскорбляющих творческую или профессиональную деятельность поведения или высказываний". 

Спустя время Бардаш сообщил, что после его заявлений с ним связался продюсер группы. 

"Только что мне написал продюсер этого Kalush и написал так, что никто за руку его не поймал, уголовного производства не было, поэтому Kalush чист и прекрасен. Все. Меня этот ответ удовлетворил. Всем спасибо, я пошел", – резюмировал Бардаш.

Общественное пока что не комментировало интервью Псюка, в которых он говорил о наркозависимости.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. Подопечный Бардаша Wellboy занял третье место.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, речь идет о ее директоре. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022".

Общественное сообщило, что на внеочередном заседании оргкомитета нацотбора было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. 22 февраля стало известно, что музыканты согласились.

Перед этим, 16 февраля, пользователи сети обратили внимание на то, что сопилкарь Kalush Orchestra Тимофей Музычук в 2015 году публиковал в соцсети "ВКонтакте" фото, сделанное на Красной площади в Москве (РФ). Артист в ответ заявил, что был там в 2013 году.

17 февраля травести-дива Монро обратила внимание на то, что фронтмен этой группы Олег Псюк в прошлом употреблял наркотики.

18 февраля стало известно, что наблюдательный совет Общественного уволил по соглашению сторон члена правления, главу оргкомитета нацотбора Ярослава Лодыгина.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, скандал, Алина Паш, нацотбор, продюсер, Евровидение 2022, Wellboy, Kalush Orchestra
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