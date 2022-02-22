Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил

Бардаш: Я не против барыг, но когда ты претендуешь на то, чтобы представлять страну на международной арене, это не подходит Фото: Юрий Бардаш / Facebook

"Я не думаю, что страна настолько глухая и слепая, чтобы отправить на "Евровидение" человека, который продавал наркотики, барыгу. Как он сам говорит, нужны были деньги. Я не против барыг, но когда ты претендуешь на то, чтобы представлять страну на международной арене, это не подходит", – заявил Бардаш.

По словам продюсера, он не стремится "разгонять конфликт", но хочет выяснить для себя, почему организаторы нацотбора "закрыли глаза" на то, что заявления солиста Kalush Orchestra Олега Псюка об употреблении и продаже наркотиков несколько лет назад являются нарушением правил – в частности, пункта 4.4, в котором говорится, что участник должен обеспечить "отсутствие в прошлом незаконных, неэтических, ненадлежащих или оскорбляющих творческую или профессиональную деятельность поведения или высказываний".

Спустя время Бардаш сообщил, что после его заявлений с ним связался продюсер группы.

"Только что мне написал продюсер этого Kalush и написал так, что никто за руку его не поймал, уголовного производства не было, поэтому Kalush чист и прекрасен. Все. Меня этот ответ удовлетворил. Всем спасибо, я пошел", – резюмировал Бардаш.

Общественное пока что не комментировало интервью Псюка, в которых он говорил о наркозависимости.