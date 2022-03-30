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30 марта, 2022
 
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Джамала – российским оккупантам: Вы сами не понимаете, за что воюете. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?

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Джамала: Лучше отсидеть за государственную измену это гораздо лучше. Вы тогда будете честнее перед своими детьми
Джамала: Лучше отсидеть за государственную измену – это гораздо лучше. Вы тогда будете честнее перед своими детьми
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала 27 марта во время интервью каналу "Украина 24" обратилась к российским оккупантам, а также их матерям.

"Я мама мальчиков. И я понимаю, что если бы моего сына отправили сейчас на войну и сказали бы ему убивать, просто убивать женщин, детей. За что?! Вы сами не понимаете, за что вы воюете и что хотите доказать своему правителю. Ведь он же вас использует, использует как мясо. Лучше отсидеть за государственную измену  это гораздо лучше. Вы тогда будете честнее перед своими детьми. Потом вы будете объяснять им, за что вы убили этого ребенка, убили беременную женщину. Вы будете это объяснять своим детям. Зачем это вам надо? Зачем вы идете на эту войну?" – сказала певица. 

Джамала также обратилась к российским и белорусским женщинам. 

"Вы можете это остановить. Вы должны это остановить. Вы не для этого рожали, любили и любите своих сыновей. Не для прихоти одного человека, который возомнил, что он царь и бог на этой земле", – подытожила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Україна 24 / YouTube
Теги: Джамала, война России против Украины, певица
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