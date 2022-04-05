"Ей наплевать на украинцев!", "Видимо, деменция прогрессирует". Лолиту пристыдили за равнодушие к агрессии РФ в Украине

"Сегодня [парикмахер] Алексей Осипчук состриг последствия COVID, стрессов последнего времени. Делай что должно – и свершится то, что суждено. Гениально сформулировано древнеримским императором", – написала она.

Певица никак не прокомментировала агрессию РФ против Украины.

"Вы как-то помогаете Украине?" – спросила sofia.mazur1.

"Ей наплевать на украинцев!" – ответила svitlanashubala.

"Тоже раньше вас мудрой считала. Но, видимо, деменция прогрессирует", – прокомментировала подписчица kolosok_helen.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Лолита не осуждала российскую агрессию против Украины. Певица сообщала, что эвакуировать ее дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте она высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.

Весной 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.

Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах.