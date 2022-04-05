  "Даже тон моего голоса стал красивее". Тринчер рассказала о переменах после перехода на украинский язык

"Для меня это очень важный момент. Это моя государственная позиция. Именно так мне сейчас легче переживать то, что происходит. Я совсем по-другому посмотрела на украинский язык", – рассказала она.
Певица отметила, что сейчас и в жизни говорит на украинском языке.
"И я по-новому совсем себя чувствую. Даже тон моего голоса стал красивее. Чувствуется, что украинский язык очень благозвучный", – заявила Тринчер.
Актриса объяснила, что не переходила на украинский раньше, поскольку всю жизнь общалась на русском.
Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".