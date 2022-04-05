  "Даже тон моего голоса стал красивее". Тринчер рассказала о переменах после перехода на украинский язык

Тринчер: Я совсем по-другому посмотрела на украинский язык Фото: annatrincher_official / Instagram

"Для меня это очень важный момент. Это моя государственная позиция. Именно так мне сейчас легче переживать то, что происходит. Я совсем по-другому посмотрела на украинский язык", – рассказала она.

Певица отметила, что сейчас и в жизни говорит на украинском языке.

"И я по-новому совсем себя чувствую. Даже тон моего голоса стал красивее. Чувствуется, что украинский язык очень благозвучный", – заявила Тринчер.

Актриса объяснила, что не переходила на украинский раньше, поскольку всю жизнь общалась на русском.

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Видео: ТОР / YouTube